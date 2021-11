European Film Awards 2021 : La coproduction belge "Titane" récolte 4 nominations

Autres sélections préalablement annoncées par la European Film Academy, celles d’un film et une coproduction belges parmi les six retenus pour le prix Fipresci de la découverte européenne, décerné chaque année lors des European Film Awards (EFA) au réalisateur d’un premier long métrage. "Un Monde" de Laura Wandel et "The Whaler Boy" de Philipp Yuryev peuvent ainsi espérer se distinguer.