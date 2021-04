Êtes-vous un boomer ? Regardez la nouvelle websérie RTBF pour le découvrir !

Vos parents/grands-parents ne comprennent rien quand vous leur parlez de votre chaîne Youtube, du nouveau challenge Tik Tok ou de votre IGTV sur Instagram ? Il y a de fortes chances qu’ils soient ce qu’on appelle des "Boomers". Pour mieux comprendre ce concept, on vous invite à regarder en famille la nouvelle websérie RTBF.

"OK Boomer" est une série d’anthologie développée par la RTBF et Render Productions. Elle propose cinq minifilms sur le thème du conflit intergénérationnel entre les jeunes adultes et les babys boomers. Les épisodes durent moins de 10 minutes et abordent avec humour et intelligence différents sujets de société.

Nous avons rencontré le producteur exécutif de la websérie, Simon da Costa Pereira de Render Productions, pour discuter du travail autour de ce beau projet et du fossé intergénérationnel.

RTBF Culture : Bonjour Simon ! Avant d’aller plus loin dans l’interview, pouvez-vous me redéfinir ce qu’est un "Boomer"?

Simon da Costa Pereira : "A l’origine, c’est une personne d’un certain âge qui est complètement à côté de la réalité du moment. Quelqu’un qui a des idées et des réflexions très 'vieillottes' et qui n’a pas envie de changer ni de monter dans le train de l’évolution. Aujourd’hui, l’expression s’est un peu élargie à tout le monde, on peut tous être le vieux de quelqu’un. En gros le Boomer, c’est quelqu’un qui trouve que c’était mieux avant."

(Pour découvrir l’origine précise de cette expression, c’est par ici).

RTBF Culture : Quelle est l’intention de cette websérie de 5 épisodes ?

Simon da Costa Pereira : "'Ok Boomer' met en scène de manière fictive le gap générationnel entre les baby-boomers et les jeunes adultes de manière psychologique, réfléchie et intelligente. Chaque épisode a été réalisé pour ouvrir la réflexion et lancer le dialogue entre les différentes générations sur différents sujets de société : l’écologie, l’homosexualité, le féminisme… Le but c’est vraiment que les familles regardent les différents épisodes ensemble et puissent avoir un débat à la fin. J’ai fait le test avec des membres de différentes générations au sein de ma propre famille et ils avaient tous un avis différent à la fin de chaque épisode, c’était très intéressant. Si on arrive à éveiller les consciences avec "Ok Boomer", alors notre pari sera réussi !"

RTBF Culture : Il s’agit d’une websérie d’anthologie, pouvez-vous nous réexpliquer ce que c’est ?

Simon da Costa Pereira : "Une anthologie, c’est un peu comme la série "Black Mirror", cela veut dire que chaque épisode a été écrit et réalisé par différentes personnes. Chaque épisode dispose donc de son propre univers et de ses propres personnages. Ma volonté en tant que producteur exécutif était de quand même intégrer des liens entre chaque histoire. Si vous analysez bien les épisodes, vous découvrirez qu’ils sont quelque part connectés les uns avec les autres par des éléments visuels ou sonores. Un exemple : le papa dans l’épisode sur l’escape game, est aussi l’huissier dans l’histoire du vidéo-club par exemple. Il y a d’autres liens comme ceux-ci, à vous de les retrouver !"

RTBF Culture : Ce projet fait partie du plan "Restart" de la RTBF, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Simon da Costa Pereira : "Il s’agit d’un plan économique pour relancer la culture. La RTBF avait fait un appel à projets pour des webséries, elle a reçu des centaines de scénarios et cinq épisodes ont été pour créer trois webséries autour de trois thématiques différentes : les maladies mentales, les boomers et l’amour à plusieurs. Ensuite, la RTBF a lancé un appel à projets à la production. J’ai rentré un dossier pour produire la websérie sur les boomers car c’est le sujet qui me parlait le plus. C’était ma toute première expérience en tant que producteur."

RTBF Culture : Ces différents projets de webséries, c’est surtout l’occasion de mettre des talents belges à l’honneur. Pouvez-vous nous dire un mot sur les équipes qui ont travaillé sur "OK Boomer"?

Simon da Costa Pereira : "Il y a à la fois des personnes avec une certaine notoriété et à la fois des jeunes premiers. Parmi les réalisateurs par exemple, on retrouve des personnes qui ont l’habitude de travailler en télé ou de travailler sur des clips pour des artistes belges comme Roméo Elvis ou Caballero & JeanJass par exemple, mais aussi des personnes qui travaillent sur des publicités. Pour beaucoup d’entre eux c’était l’occasion de revenir à la fiction. Parmi les comédiens on retrouve également des gens connus comme Jean-Michel Vovk ou Eric de Staercke. Il y avait une bonne dynamique entre l’ensemble des équipes, tout le monde était heureux de pouvoir prendre part à ce projet et d’avoir de nouvelles perspectives professionnelles. Même moi, sans "Restart", je n’aurais probablement jamais eu l’occasion de produire une websérie comme celle-ci. Pour ça je suis reconnaissant envers la RTBF et surtout très fier du résultat et du travail des équipes. J’espère que vous passerez un bon moment en regardant 'OK Boomer'!"