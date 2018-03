"Escobar": la bande annonce du film avec Javier Bardem et Penélope Cruz

Pablo Escobar n'en finit pas de fasciner. L'histoire de ce trafiquant de drogue, l'un des plus connus au monde, est une nouvelle fois adaptée sur grand écran. L'Espagnol Fernando León de Aranoa présentera sa version le 18 avril en France.

L'adaptation cinématographique de la vie du chef du cartel de Medellín, Pablo Escobar, et plus précisément de sa relation avec la journaliste Virginia Vallejo est portée à l'écran par le couple à la ville, Javier Bardem et Penélope Cruz.

Avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars, Pablo Escobar (Javier Bardem) est le criminel le plus riche de l'Histoire. Don Pablo est également l'homme le plus dangereux de Colombie, qu'il met à feu et à sang dans les années 1980. La journaliste Virginia Vallejo, incarnée par Penélope Cruz, va entretenir une relation avec "l'empereur de la cocaïne" à ses risques et périls.

Présenté à la dernière Mostra de Venise, le long métrage est basé sur l'ouvrage de la journaliste Virginia Vallejo, qui eut une relation avec celui qu'on surnommait El Patrón. Intitulé "Aimer Pablo, Détester Escobar", le livre a été publié en espagnol en 2007 puis en anglais en 2017.

Pablo Escobar a été sujet à plusieurs adaptations à l'écran notamment sur la plateforme Netflix, avec la série "Narcos", qui a rencontré un succès retentissant dès sa diffusion en 2015.