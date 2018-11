Eric Bana dans le thriller "The Dry"

L'acteur australien sera la tête d'affiche du thriller "The Dry", inspiré du roman "Canicule" de Jane Harper, a annoncé la presse américaine. Le long-métrage devrait commencer son tournage début 2019 en Australie près de Melbourne avant de sortir dans les salles obscures en janvier 2020.

"The Dry" suivra le retour d'Aaron Falk, incarné par Eric Bana, dans sa ville natale près de Melbourne en Australie pour assister aux funérailles de son ami d'enfance, Luke. À présent agent fédéral, Aaron Falk va enquêter sur la mort de son ancien meilleur ami qui aurait tué sa femme et son enfant avant de se suicider. Serait-ce à cause de la sécheresse qui s'est abattue sur leur ville rurale depuis plus de dix ans et qui aurait rendu les habitants fous ?

Si le reste du casting n'a pas encore été dévoilé, le tournage commencera quant à lui début 2019 dans l'état de Victoria en Australie sous la houlette de Robert Connolly ("Aéro Kids"). La sortie du long-métrage n'est pas prévue avant janvier 2020. Ce thriller marque les retrouvailles entre Eric Bana et le réalisateur qui avaient tous deux travaillé dans le film "Romulus, my father" de Richard Roxburgh en 2007.

Connu pour ses rôles dans "Troie", face à Brad Pitt, ou dans "Hulk", l'acteur australien s'est illustré dernièrement dans la série dramatique "Dirty John" aux côtés de Connie Britton. La série est diffusée depuis le 25 novembre dernier sur la chaîne de télévision américaine Bravo et sera prochainement relayée à travers le monde par Netflix.