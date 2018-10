"ENOUGH" : trop c'est trop

Le court métrage d’animation à la fois moderne et désuet a déjà fait le tour du monde en festival. Il est présenté en Staff Pick sur Vimeo.

Dans une file pour retirer de l’argent, dans une réunion professionnelle, devant son ordinateur, les moments de frustration qui poussent à la perte de contrôle de soi sont légion dans notre société moderne. Plusieurs saynètes exposent ces moments charnières et cette capacité qui réside en chacun de péter un plomb, un câble, une durite. A travers des petits personnages en laine à l’apparence naïve, la réalisatrice réussit à apporter un contraste frappant.

Le court métrage d’Anna Mantzaris est un film étudiant réalisé lors de sa première année au Royal College of Art de Londres. Le résultat est pourtant professionnel pour cette jeune réalisatrice suédoise basée en Angleterre qui manie avec brio l’art du stop motion. Anna Mantzaris a travaillé récemment auprès de Wes Anderson sur son dernier film d’animation, “Isle of Dogs”.

“Enough” a déjà été sélectionné dans une dizaine de festivals à travers le monde et obtenu de nombreux prix étudiants et professionnels . Une reconnaissance pour la jeune réalisatrice qui débute dans la profession et la promesse d’un bel avenir.

Regardez le court métrage d’animation “ENOUGH” (2018) d’Anna Mantzaris sur Vimeo.