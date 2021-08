"En voiture Simone !" : un cinéma drive-in en plein centre de la Louvière

La sélection est effectuée selon un thème bien précis : les années 90 . Et pour rester dans le thème jusqu’au bout, la Louvexpo se pare de ses plus beaux décors vintage aux foodtrucks alléchants, allant même jusqu’à proposer une livraison de pop-corn en roller , s’il vous plaît.

C’est Fanny Hanciaux , de la Compagnie des Mutants, qui campe le personnage très chaleureux de Simone et accueille les spectateurs pour la soirée. En solo ou à plusieurs, ce moment convivial permet d’unir petit et grands autour de l’amour du cinéma . Ce rendez-vous ne se limite pas qu’au seul film, puisque des activités sont organisées : quiz collectif, animations, concours de cylindrées, chorégraphies, démo de skate…

L’image est bien connue de l’univers cinématographique américain : un grand parking, des dizaines de voitures stationnées et des spectateurs installés confortablement dans leur véhicule, venus regarder le film de la soirée . Pour le plus grand bonheur des spectateurs belges, cette activité est désormais accessible ! Du 26 au 29 août , Central poursuit l'opération " En voiture Simone " : son cinéma drive-in en plein centre de la Louvière, sur le parking de Louvexpo.

Le programme complet des projections est disponible sur le site internet de Central. Pour ce dernier week-end d'août, ce sont les films "Thelma et Louise", "Scream", "Charlie et la chocolaterie" et enfin "Mamma Mia!" qui seront projetés. La transmission du son se fera directement dans les véhicules, via autoradio. Afin de profiter d’une vision la plus optimale possible, les projections débuteront dès la tombée de la nuit. A vos pop-corns !

Informations pratiques

Louvexpo

Rue Arthur Delaby 7 – 7100 La Louvière

Jusqu'au 29 août

Capacité maximale de 200 voitures : réservations obligatoires

PASS 1 soir > 15 € par voiture

PASS 2 soirs > 25 € par voiture

PASS 4 soirs > 50 € par voiture