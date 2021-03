"En attendant la deuxième vague", de Christophe Hermans, diffusé ce mardi 16 mars sur La Trois

Namurois d'origine, étudiant à Louvain-la-Neuve, et liégeois d'adoption, Christophe Hermans partage son temps entre le documentaire et la fiction. La pandémie arrivée lui donne l'intime conviction que c'est dans une clinique qu'il doit se poser. Après avoir essuyé quelques refus, il installe sa caméra au CHU de Liège, au coeur de l'ensemble des unités qui soutiennent les patients atteints du covid.

Le film nous dit la réalité du quotidien, différente de celle véhiculée par les média. L'humanité qui domine cet univers désenchanté, comme une parenthèse dans la vie, où le temps n'est plus compté. Il nous montre une communauté, médecins, personnel de nettoyage, infirmiers, aides-soignants, qui ont tous un rôle à jouer en faveur du patient. Une clinique où le visiteur, parent, ami, enfant, continue de garder le lien par le biais d'une tablette numérique ou d'un téléphone portable. Des images d'une humanité rare, où la douleur et la perte, côtoient les plus grands espoirs.

Rencontre avec Christophe Hermans...

Le film sera diffusé mardi 16 mars à 22 heures sur La Trois, et disponible sur Auvio durant 3 mois.

Le 24 mars sur la plateforme la 25ème heure, du Festival Imagésanté, à 20H45