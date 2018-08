"En attendant Deda" : théâtre de l'absurde et escalade dramatique

Le court métrage géorgien de Nana Ekvtimishvili fait basculer une simple scène du quotidien en une pièce de théâtre miniature, à voir sur Arte.

Un jeune homme descend les escaliers de son immeuble, quand il atteint sa voiture, il se rend compte qu’il a oublié ses clés. Il appelle alors sa mère à plusieurs reprises, il finit par agacer le voisinage. Une mère dont l’enfant vient d’être réveillé, un homme aux sourcils froncés, le jeune homme continue pourtant de crier après sa “Deda” (qui signifie Maman en géorgien). Celle-ci finit par apparaître à la fenêtre, de façon inattendue. Mais le jeune homme n’a pas finit d’attendre.

Le court métrage de 7 minutes évoque la vie d’un quartier de Géorgie, où la famille semble prendre une place prépondérante. Le héros du film est un homme qui vit chez sa mère, les voisins sont installés en famille. Quand il arrive à sa voiture sans les clés pour la démarrer, le fils pris de paresse crie après sa mère, l’escalade commence et il ne peut plus faire marche arrière, il continue ses appels. La tension dramatique s’installe, s’est-il passé quelque chose au-delà de la fenêtre ? Le court métrage “Deda” de Nana Ekvtimishvili est un hommage à la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot. Son titre français a d’ailleurs été traduit ainsi : En attendant Maman. “Deda” a remporté le Prix du public au Festival de Trieste grâce au talent de sa réalisatrice, qui parvient à faire d’une simple scène de vie, une scène pleine de dramaturgie. Originaire de Tbilissi, Nana Ekvtimishvili confirme avec son court métrage les espoirs placés en elle, elle produira ensuite un long métrage présenté à la Berlinale, “Eka et Natia, chronique d’une jeunesse géorgienne”.

Regardez “Deda” (2011) de Nana Ekvtimishvili sur le site web d’Arte ou ci-dessous.