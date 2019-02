Emma Thompson quitte le casting du film d'animation "Luck"

Emma Thompson a décidé qu'elle ne prêterait finalement pas sa voix à l'un des personnages du long-métrage "Luck" produit par Skydance Animation, a annoncé une porte-parole de l'actrice ce mardi.

La comédienne britannique avait déjà commencé à faire des enregistrements pour le rôle mais elle s'est désengagée du projet en janvier après la nomination de John Lasseter à la tête de l'animation chez Skydance.

Un choix qui fait polémique, le producteur américain s'étant fait licencier de Pixar fin 2018 à cause d'un scandale de harcèlement sexuel. Le réalisateur des deux premiers "Toy Story" et de "Cars 2" avait été accusé de comportement inapproprié envers les femmes avec qui il collaborait. Il s'était excusé et avait assuré être prêt à mieux traiter ses collègues féminines pour créer un environnement de travail serein.

Skydance et Emma Thompson n'ont pas réagi à cette nouvelle. Le studio n'a pas encore révélé officiellement le casting de "Luck" réalisé par Alessandro Carloni et prévu pour 2021. Le film se déroule dans un monde où deux forces contraires, la chance et la malchance, contrôlent le destin de chacun.

Emma Thompson est la première star d'envergure à refuser de travailler avec Skydance à cause de Lasseter qui dirige le studio depuis près de deux mois.

Dernièrement, l'actrice est apparue dans le film "Johnny English contre attaque"