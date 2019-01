Emily Blunt sera honorée au Festival International du film de Palm Spring

Du jeudi 3 au lundi 14 janvier 2019 se tiendra la trentième édition du Festival International du film de Palm Springs en Californie. Lors d'un brunch annuel qui aura lieu ce vendredi, Emily Blunt recevra le prix de l'impact créatif, remis par Variety.

Emily Blunt, actuellement à l'affiche du film "Le Retour de Mary Poppins", sera l'une des actrices mises à l'honneur au festival du film de Palm Spring qui commence ce jeudi. Le prix de l'impact créatif lui sera décerné. Elle succède ainsi à plusieurs grands noms du cinéma comme Daniel Kaluuya, Charlize Theron, Mark Wahlberg et Steve Carell.

"Aucune actrice n'a eu une année aussi pleine qu'Emily Blunt en 2018, a commenté la co-rédactrice en chef de Variety, Claudia Eller. Du rôle d'une mère qui se bat pour sauver la vie de sa famille dans "Sans un bruit" à la reprise de l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma dans "Le Retour de Mary Poppins", elle a prouvé qu'elle était une comédienne polyvalente et impressionnante qui pouvait facilement passer d'un genre à un autre avec un succès incroyable".

Timothee Chalamet ("My Beautiful Boy"), Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Glenn Close ("The Wife"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Olivia Colman ("The Favourite"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me ? "), Alfonso Cuaron ("Roma") seront également honorés lors du gala.