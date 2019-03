Emily Blunt devrait rejoindre le drame "Not Fade Away"

Le projet, produit par David O. Russell et John Krasinski, est basé sur les mémoires d'une courageuse jeune femme qui, même si elle perd petit à petit la vue et l'ouïe, veut profiter pleinement de sa vie.

Selon le Hollywood Reporter, Emily Blunt est en discussions pour intégrer la distribution de "Not Fade Away", produit par son mari, John Krasinski, et Allyson Seeger, via la société Sunday Night. David O. Russell et Matthew Budman font également partie du projet.

D'après un script de Lindsey Ferrentino, le long-métrage est inspiré de la vie de Rebecca Alexander qui a raconté son autobiographie dans un livre, "Not Fade Away: A Memoir of Senses Lost and Found", publié en 2014.

L'écrivaine américaine se bat contre une maladie génétique rare, le syndrome d'Usher, qui lui ravi progressivement deux de ses sens, la vue et l'ouïe. Elle décrit son combat pour affronter le monde tel qu'il est malgré ses limitations physiques et psychologiques.

Emily Blunt devrait également jouer dans "Sans un bruit 2", la suite du film du même nom sorti en 2018 et dirigé par John Krasinski.