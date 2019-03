Elizabeth Lail ("You") aura le premier rôle dans le film d'horreur "Countdown"

Elizabeth Lail, révélée dans la série de Netflix "You" dans laquelle elle donnait la réplique à Penn Badgley, sera la vedette d'un long-métrage distribué par STX Films intitulé "Countdown".

Selon le Hollywood Reporter, la fiction racontera l'histoire d'une infirmière qui télécharge une application qui affirme prédire la date exacte de la mort de ses utilisateurs. Quand la jeune femme apprend qu'il ne lui reste que trois jours à vivre, elle doit trouver un moyen de se sauver avant que le temps imparti ne s'écoule, alors qu'une mystérieuse silhouette la hante.

"Elizabeth Lail est une jeune actrice très prometteuse dont la performance dans le thriller psychologique "You" était une bouffée d'air frais, a réagi Adam Fogelson, le directeur de STXfilms. "Countdown" est à la fois original, angoissant et drôle et nous sommes très heureux d'avoir trouvé la personne parfaite pour incarner cette intrigue sur grand écran".

"Countdown" sera réalisé par Justin Dec et produit par Sean Anders, John Morris, John Rickard et Zack Schiller. Aucune date de sortie n'a encore été communiquée.