Elizabeth Banks à l'affiche d'un film d'horreur

Après la comédie, place à l'horreur. L'actrice, productrice et réalisatrice américaine Elizabeth Banks signe son retour avec un premier rôle, selon les médias américains. La réalisatrice du film "Pitch Perfect 2" a signé pour un film d'horreur produit par le réalisateur des "Gardiens de la Galaxie", James Gunn. David Yarovesky, le réalisateur du film de science-fiction "The Hive", sera en charge du projet avec l'aide des scénaristes Brian et Mark Gunn.

Annoncé en novembre par la société de production américaine The H Company, le film d'horreur devrait rentrer en production au printemps 2018. Pour le moment, le titre du film n'a toujours pas été dévoilé.

Ce film marque les retrouvailles entre Elizabeth Banks et le réalisateur James Gunn 13 ans après leur premier film ensemble, "Slither".

L'actrice de 44 ans sera à l'affiche du film "The Happytime Murders" aux côtés de Melissa McCarthy et de Katherine Heigl en août 2018. Elle est également en plein développement du remake de "Drôles de dames", qu'elle produira et réalisera pour l'été 2019, auquel participeraient Kristen Stewart et Lupita Nyong'o.