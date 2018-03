Elisabeth Moss recrutée dans l'adaptation des comics "The Kitchen"

La star de "The Handmaid's Tale" rejoint Melissa McCarthy et Tiffany Haddish dans le film dérivé des comic books d'Ollie Masters, édités par Vertigo.

Elisabeth Moss, Melissa McCarthy ("SOS Fantômes") et Tiffany Haddish ("Girls Trip") formeront le trio de tête 100% féminin de "The Kitchen", attendu le 20 septembre 2019 dans les salles.



Comme les comic books éponymes, le film suivra trois Irlandaises, femmes de gangsters qui prennent les rênes du business criminel familial après l'emprisonnement de ces derniers. L'action se déroulera dans les années 70 à Hell's Kitchen, quartier de New York gangréné par le crime organisé.

Écrits par Ollie Masters et dessinés par Ming Doyle, les huit volumes de la série de comics "The Kitchen" sont parus entre 2014 et 2015 aux Etats-Unis. La collection est éditée par Vertigo, le label adulte de DC Comics.

Détentrice de deux Golden Globes, Elisabeth Moss sera à l'affiche de la saison 2 de la série "The Handmaid's Tale" le 25 avril sur Hulu et OCS, en France. L'actrice donnera ensuite la réplique à Saoirse Ronan dans le film "The Seagull", prévu pour mai prochain.