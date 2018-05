“El Dia de la Bestia” d'Alex de la Iglesia à la Cinematek

Le film sorti en 1995 a été couronné de succès dans le monde du cinéma de genre. La Cinematek rend hommage au réalisateur Alex de la Iglesia le 21 et 31 mai.

Madrid, 1995. Après avoir décodé L’Apocalypse de Jean, le prêtre Ángel Berriartúa est parvenu à déchiffrer la date de la naissance de l’Antéchrist. L’envoyé de Satan apparaîtra le 25 décembre dans la capitale espagnole en proie aux troubles. Le prêtre va faire appel à José Maria, un adepte de death metal et le professeur Cavan, un présentateur de télévision italien pour l’aider à traquer la bête dans les rues madrilènes. C’est une quête presque désespérée qu’entreprennent les trois hommes. Alors que Madrid est à feu et à sang, prise d’assaut par les vandales et les criminels, le prêtre tente par tous les moyens de retrouver l’Antichrist pour l’empêcher de gâcher Noël.

El dia de la bestia ou “Le jour de la bête” est le second long métrage d’Alex de la Iglesia, un réalisateur espagnol bien connu des fans de cinéma de genre. Il est d’ailleurs l’un des parrains de coeur du BIFFF, présentant chaque année ou presque ses nouveaux films. Son deuxième film qui tourne autour du thème religieux se situe à cheval entre la comédie, le thriller et l’action, un savant mélange qui est devenu dès lors sa marque de fabrique. Le réalisateur de Balada Triste ou encore Las brujas de Zugarramurdi a d’ailleurs obtenu trois prix au BIFFF pour El dia de la bestia dont le Corbeau d’Or. Il a aussi obtenu le grand prix de Gérardmer et le prix Goya du meilleur réalisateur dans son pays.