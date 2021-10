Eiffel, ça tour(ne) !

Ce mercredi la tour Eiffel s’offre un premier vrai grand rôle au cinéma aux côtés de Romain Duris alors que jusqu’ici elle n’a fait que de la figuration. Petit passage en revue (non exhaustif) de sa filmographie…

Symbole de la Ville lumière, monument incontournable de la capitale française (il s’agit même, paraît-il, du monument payant le plus visité au monde avec 7 millions de personnes par an), œuvre unique, la tour Eiffel est au centre du nouveau film du réalisateur français Mathieu Bourboulon ("Papa et maman 1 et 2", c’est lui), en salles dès ce mercredi 13 octobre. Dans ce drame historique, nous retrouvons l’ingénieur Gustave Eiffel (Romain Duris) qui après avoir travaillé sur la Statue de la Liberté (c’est lui qui a conçu la structure métallique pour soutenir la Lady) n’a plus qu’une envie, se plonger dans ses dessins et projets concernant le futur métro parisien. Nous sommes dans les années 1880. Quand il croise à nouveau le regard d’Adrienne, son amour de jeunesse, le voilà qu’il se met à imaginer une tour tout aussi gigantesque que magnifique. Au même moment, le gouvernement français mandate Gustave pour fabriquer un monument grandiose pour représenter le savoir-faire de la France à l’Exposition Universelle de Paris de 1889. Terriblement amoureux, Gustave propose alors cette tour… en forme de A… A comme…

Une tour en A rappelant le prénom de celle qu’il aime, histoire vraie ou conte amoureux, une chose est certaine, depuis 132 ans, la tour Eiffel fascine. Si elle s’offre enfin un premier rôle, la Grande Dame, comme on la surnomme, a dévoilé à de nombreuses reprises ses charmes et ses jolis pieds sur grand écran. Tout commence (comme souvent) avec Louis Lumière (bien entendu) qui très vite après l’invention du Cinématographe (en 1895), installe sa caméra dans l’un des ascenseurs de la tour et propose par la même occasion l’un des premiers travellings de l’Histoire du Cinéma. Nous sommes en 1898 avec ce court-métrage intitulé "Panorama pendant l’ascension de la tour Eiffel" !

D’autres grands réalisateurs (re)visitent la tour et l’installent en arrière-plan de leurs productions comme Georges Méliès ou Louis Feuillade qui nomme le terrible Fantômas… Maître de la Tour ! René Clair propose, lui, deux courts-métrages avec la tour au générique, "Paris qui dort" et "La tour". Abel Gance aussi filme la tour Eiffel pour "La fin du monde" (en 1930). Louis Malle en fait un passage obligé dans "Zazie dans le métro" quand la jeune fille parcourt Paris (en 1960).

Quand les réalisateurs étrangers s’intéressent au travail d’Eiffel, ils le font à travers des plans dits cartes postales. Filmer la tour Eiffel, c’est montrer en une seule image que l’action se passe bel et bien à Paris. Dans "Ninotchka" d’Ernest Lubitsch, la demoiselle (Greta Garbo) y tombe amoureuse. Dans "Casablanca" de Michael Curtiz, Humphrey Bogart et Ingrid Bergman vivent aussi une histoire passionnée à Paris, entre l’Arc de Triomphe et une balade en bateau-mouche pas loin de l’Eiffel Tower. Dans "L’homme de la tour Eiffel", Burgess Meredith (le Mickey de la saga "Rocky") y emmène le commissaire Maigret résoudre une enquête (celle de "La tête d’un homme").

Quand elle ne plante pas le décor so chic, so Paris, la tour Eiffel, on la détruit, on la détourne. Dans "Mars attack !" de Tim Burton, elle est atomisée par des extraterrestres belliqueux. Tout comme dans "Independance day" de Roland Emmerich. Dans "Le jour d’après", toujours d’Emmerich, elle est complètement gelée. Dans "Mission impossible 6", elle assiste en témoin privilégié aux exploits et autres cascades dangereuses de Tom Cruise. Dans le film, inspiré d’une gamme de jouets, "G.I. Joe, le réveil du Cobra" (en 2009), des terroristes effacent de la planète la tour avec des nanorobots gloutons mangeurs de fer. Ils ne font qu’une bouchée des 10.100 tonnes de l’édifice haut de 324 mètres. Juste comme ça, dans le film, les scènes de poursuite dans les rues de Paris ont été réalisées à… Prague ! Sur l’affiche de "Made in France", la tour se confond avec une Kalachnikov. Dans la comédie fantastique (au propre comme au figuré) des Studios Disney "À la poursuite de demain" avec George Clooney, la tour Eiffel sert de porte d’entrée à un monde futuriste. Quand on vous disait que "Paris est magique !"

Le cinéma d’animation aussi a intégré la tour Eiffel dans ses plans. Dans "Ratatouille", elle fait fantasmer et saliver Rémy, le rat cuistot. Dans "Moi, moche et méchant", elle est bien entourée… de gendarmes. Dans "Ballerina", elle donne des ailes cette tour. Dans "Un monstre à Paris", ce n’est pas elle l’affreuse créature de la capitale française, que du contraire. Et dans l’excellent "Avril et le monde truqué", imaginé d’après l’univers graphique du dessinateur Jacques Tardi, il y en a même… deux ! Deux tours pour le prix d’une dans un monde bloqué à l’âge de la vapeur, ça en fait des rivets (alors qu’en réalité, il existe 2,5 millions de rivets pour assembler les 12.000 pièces métalliques de l’unique tour) ! ?

Mais la scène la plus célèbre tournée sur la tour reste sans nul doute celle où James Bond (Roger Moore) croise l’impitoyable tueuse May Day (Grace Jones) dans "Dangereusement votre" avant qu’elle ne s’envole pour d’autres cieux… ou alors celle où Superman (le grand Christopher Reeve) sauve Paris d’une explosion et Lois, la femme de sa vie, par la même occasion, en se débarrassant de l’un de ses ascenseurs où est dissimulé une bombe (désolé pour le spoil) dans le 2e volet de ses aventures ! ?