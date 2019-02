Efira, de France, " Girl " … Des Belges lauréats d'un César ce soir ?

"Le Grand Bain" arrive en tête des nominations

Mais l’évolution la plus notable, c’est que les comédies récoltent désormais de nombreuses nominations. Cette année, le film "Le Grand bain" de Gilles Lellouche, gros succès public et critique, récolte ainsi 10 nominations. Parmi celles-ci, la franco-belge Virginie Efira est sélectionnée pour le César du meilleur second rôle. Elle a ses chances, mais la concurrence est rude : Karin Viard, par exemple, est magistrale dans le drame "Les chatouilles". Efira est également nommée dans la catégorie meilleure actrice pour son rôle de mère célibataire dans "Un amour impossible", le hic c’est que ce film de Catherine Corsini a été un gros échec en salles, et sans doute peu vu par les votants. Une autre belge est dans la course, Cécile de France pour le drame en costumes "Mademoiselle de Joncquières", mais elle n’apparaît pas favorite.