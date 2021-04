Edward aux mains d’argent ou le début de la gloire pour Johnny Depp

Mais ma réplique préférée reste définitivement celle qui suit. Alors qu’Edward vit seul dans un sombre mais gigantesque château perdu là en haut d’une colline, il reçoit la visite de Peg, une représentante en cosmétiques. Peg invite le jeune homme à la maison et elle lui présente pas mal de monde en ville. Edward devient vite une attraction locale surtout grâce à ses talents de… tailleur. Transformé en objet de curiosité, il apprend à vivre avec sa nouvelle notoriété. Pourtant ses différences font encore peur. Parmi toutes ses rencontres, il tombe sous le charme de Kim (joué par Winona Ryder , dont tous les mâles de la Génération X sont tombés en amour). Ces deux-là sont attirés l’un vers l’autre mais ses doigts aiguisés restent un obstacle difficile à contourner. À tout moment, Edward peut blesser Kim. D’ailleurs c’est ce qui arrivera. Un stupide accident. Et puis un jour, Kim ose et lui demande…

"Edward aux mains d’argent" est le 4e film (sur 19 actuellement) du réalisateur Tim Burton. Lui qui sort tout juste de l’énorme succès engendré par son "Batman" avec Michael Keaton (et la Batmania qui en a découlé) en 1989, voici qu’il revient avec une comédie dramatique on-ne-peut-plus personnelle. L’histoire de ce jeune homme différent des autres, talentueux mais rejeté, vivant dans son monde, admiré et craint, tout cela résonne en Tim Burton. En fait quand on regarde de plus près sa filmographie, lui n’a jamais cessé de nous raconter le destin de marginaux, que ce soit avec des longs-métrages inspirés de personnages réels comme "Ed Wood" (le réalisateur d’une autre planète) et "Big eyes" (le couple Keane et leur imposture artistique) ou ces autres fictions comme "Beetlejuice" ou "Dark Shadows" . Mais là où son "Edward" se veut aussi terriblement personnel, c’est dans son visuel. Avec sa créature, Burton s’impose comme un réalisateur gothique et défend bec et ongles ou plutôt bec et lames de ciseaux cette contre-culture.

Revenons à notre Edward original. Avec ce fond et cette forme travaillés, ces couleurs très sixties dans lesquelles évolue ce personnage sombre et cette magnifique histoire d’amour sur le fil du rasoir, cette fable sur l’acceptation des différences a tout de suite rencontré un beau succès. Elle a surtout lancé la carrière d’un jeune premier, Johnny Depp. Alors oui, Johnny avait déjà tourné son premier film (c’était "Freddy, les griffes de la nuit" sorti en 1984, déjà une histoire de lames coupantes) et il était déjà une star de la télé avec la série "21 Jump Street" (de 1987 à 1991). Mais avec "Edward aux mains d’argent", il offre davantage, entre émotions et humour burlesque. Sa palette de jeu s’étoffe et ses fans, de plus en plus nombreux, craquent. Suivront d’autres magnifiques prestations comme dans "Arizona Dream", "Benny and Joon" ou "Donnie Brasco". Après, plus tard, bien entendu, il y a eu "From Hell" et la saga "Pirates des Caraïbes" plaçant Johnny sur orbite. Reste à savoir si vous l’aimiez avant qu’il ne cabotine comme dans les spin-off de la saga Harry Potter soit "Les animaux fantastiques" ou quand il jouait parfaitement bien les déglingos comme dans "Las Vegas Parano" ! ?

Depp va encore travailler à de nombreuses reprises pour Burton. Ce dernier lui offrant des rôles toujours de plus en plus dingues et colorés comme le Chapelier Fou dans "Alice au Pays des Merveilles" ! Tim et Johnny semblent aujourd’hui indissociables. Ce qui me fait encore penser à une dernière réplique entre Kim et Edward…