Edouard Baer tease son prochain film, avec Benoît Poelvoorde et François Damiens

L’acteur et réalisateur français, en grande forme, a posté sur son compte Instagram une courte vidéo pour annoncer Adieu Paris !, son prochain film. On l’y voit pousser la chansonnette en compagnie des deux comédiens belges.

Ce n’est pas vraiment une bande-annonce, puisqu’il semble plutôt que les images soient des rushs du tournage. On y voit les trois comparses, rassemblés atour d’un piano, annoncer le casting en chantant. Qu’il soit préparé ou purement improvisé, ce moment de folie des rois de la "déconne" donne déjà le ton du film.

Outre Poelvoorde et Damiens, on retrouvera au casting Léa Drucker, Pierre Arditi, Bernard Le Coq, Bernard Murat, Daniel Prévost, Jean-François Stévenin, Isabelle Nanty, et un certain Gérard Depardieu.