"Ecouter le cinéma" : le cinéma par les oreilles

La nouvelle série radiophonique d’Arte Radio décrypte l’univers sonore au cinéma grâce aux témoignages de professionnels aguerris.

Le podcast décortique en 5 épisodes ce qui fait le son au cinéma, comment il est fabriqué et à quoi il sert. L’équipe est allée à la rencontre de monteurs, sound designers, bruiteurs et autres artistes du son qui tentent de donner des réponses à travers leurs expériences. Ils évoquent comment ils construisent une ambiance à travers le son grâce à des anecdotes étonnantes. Dans La Haine, on apprend que les séances tournées à Paris sont en mono tandis que celles tournées en banlieue sont en stéréo. Ainsi le son de la capitale s’avère plus angoissant et moins perceptible dans ses détails. Le son de la banlieue est lui plus familier, ses couches sont plus facilement appréciables, c’est là où le héros se sent le mieux.

Pour des blockbusters ou des films d’auteur, la recherche du son est toujours la même. Il s’agit d’additionner des enregistrements sonores et trouver la recette qui fait mouche et correspond le mieux à ce que veut le réalisateur. Les deux premiers épisodes parlent du son de La Haine, Gravity, Sur mes lèvres, Blade Runner mais aussi King Kong, Godzilla, Valérian, E.R. Jurassic Park, Silent Hill et Them.

La série radiophonique “Ecouter le cinéma” (2019) de Laetitia Druart pour Arte est à écouter sur Arte Radio.