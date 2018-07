"Dune" : Timothee Chalamet dans le prochain Denis Villeneuve ?

Le jeune comédien de 22 ans, nommé à l'Oscar du meilleur acteur en 2018 pour son interprétation d'Elio dans "Call Me by Your Name", est en négociation pour être dirigé par Denis Villeneuve, à qui l'on doit "Prisoners" et "Blade Runner 2049".

Le réalisateur canadien s'attaque à un classique de la science-fiction, "Dune", écrit par Frank Herbert et publié en 1965. Un pari d'autant plus compliqué que David Lynch a déjà proposé sa version cinématographique en 1984.

Selon Deadline, Timothee Chalamet a été contacté pour jouer le rôle principal, celui de Paul Atreides. Fils du dirigeant de la planète Arrakis, il est forcé de s'échapper dans des contrées désertes et faire alliance avec des tribus nomades. Utilisant sa force de persuasion, Atreides finit par devenir leur chef et crée une armée pour renverser l'empire de son père.

Etant donné l'univers riche et complexe créé par Frank Herbert, Denis Villeneuve a choisi de séparer ce projet en deux films. "J'aurais aimé pouvoir réaliser les deux long-métrages en même temps, mais cela aurait été trop cher", a-t-il confié à La Presse. On les fera l'un après l'autre. Eric Roth ["L'Étrange Histoire de Benjamin Button"] a écrit la première ébauche et ensuite j'ai travaillé dessus de mon côté. Je ne me suis jamais autant amusé sur le plan créatif depuis "Incendies".".

"Dune" devrait entrer en production début 2019.