Dune sera projeté en avant-première au festival du film américain de Deauville

L’annonce de sa projection en avant première à Deauville ravi les nombreux fans de cet univers. Pour rappel, le film est une adaptation du roman de Frank Herbert "Dune" . Son livre est le roman de science-fiction le plus vendu au monde et est considéré comme un film maudit dans le milieu du cinéma . Autant dire que son réalisateur s’est attaqué un gros morceau avec ce long-métrage.

En cas de bonne réception critique et publique, "Dune" devrait être un des prétendants majeurs de la course aux Oscars. Le rôle principal du film revient à l’acteur franco-américain Timothée Chamalet. Le jeune homme de 25 ans avait déjà été nommé en 2018 comme meilleur acteur dans Call Me by Your Name de Luca Guadagnino. En incarnant Paul Atréides, l’héritier ducal de la Maison Atréides dans le film, l’acteur peut espérer repartir avec la précieuse statuette.

Le festival accueillera également des stars, comme l’acteur américain Johnny Depp, à l’affiche du film "City of lies" de Brad Furman, présenté en première Française hors compétition. L’acteur fera le déplacement pour cette occasion, tout comme Oliver Stone, le réalisateur du documentaire "JFK l’enquête" qui plonge dans les secrets de l’assassinat de l’ancien président américain John Kennedy.

