Dune : quand Hans Zimmer reprend Pink Floyd via Facetime

C’est le magazine américain Variety qui le révèle, le célèbre compositeur Hans Zimmer, à l’origine de la bande originale du très attendu Dune de Denis Villeneuve, a également dirigé un chœur de 32 voix pour agrémenter le trailer du film. On y entend le titre Eclipse, du légendaire groupe Pink Floyd, remis au goût du jour par Zimmer.

Habituellement, les équipes qui s’occupent de réaliser une bande-annonce ne sont pas les mêmes que celles qui travaillent sur le film. Et lorsque la musique du trailer est une reprise de chanson, il est encore plus rare que ce soit le compositeur du film en personne qui se charge de sa réalisation. Mais Dune n’est pas un film comme les autres, et Pink Floyd n’est pas n’importe quel groupe.

Adapté d’un classique de la science-fiction de Frank Herbert, Dune n’en n’est pas à son premier coup d'essai sur grand écran. Le réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky se cassera les dents sur un projet avorté devenu mythique dans l’histoire du cinéma, et la version peu appréciée de David Lynch sera un échec critique et commercial devenue culte avec le temps. D’où la réputation de roman inadaptable donnée à l’œuvre de base. Les Britanniques de Pink Floyd ne sont pas totalement étrangers à la construction de ce mythe cinématographique, puisqu’ils étaient censés composer la musique du film maudit de Jodorowsky. Un détail que Denis Villeneuve n’a sûrement pas ignoré lorsqu’il a choisi leur chanson pour figurer dans la bande-annonce. Comment ne pas y voir un clin d’œil au travail de "Jodo" ? Ce dernier n’a cependant pas semblé plus touché que cela, puisqu’il a critiqué l’aspect trop "industriel" des premières images de ce Dune version 2020.