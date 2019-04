"Duelles" d'Olivier Masset Depasse, une adaptation hitchcockienne du roman de Barbara Abel

"Duelles" d’Olivier Masset Depasse c'est un beau duo de femmes : Veerle Baetens et Anne Coesens. Une adaptation très libre du roman de Barbara Abel, l’une des auteures belges les plus machiavéliques. L’histoire de deux couples d’amis, qui vivent côte à côte, mais qui vont voir leur vie bousculée par le décès accidentel de l’un des enfants. Olivier Masset Depasse a pris la trame psychologique du thriller, mais a choisi d’orchestrer l’intrigue dans les années 60. Une lumière et une ambiance Hitchcockienne, avec une Veerle Baetens (Alice) qui a la blondeur de Kim Novak ou de Grace kelly. Une période que le réalisateur affectionne...

Olivier Masset Depasse au micro de Christine Pinchart