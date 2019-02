Du rire, des larmes et Robert Redford pour les César

Avec dix nominations chacun, la comédie à succès "Le Grand bain" et le drame sur les violences conjugales "Jusqu'à la garde" sont attendus vendredi soir aux César, qui, entre rire et larmes, reflètent la diversité des films hexagonaux.

Deux jours avant les Oscars, un César d'honneur sera remis à l'acteur américain de légende Robert Redford, 82 ans, couronné par un Oscar en 1981 pour "Des gens comme les autres" et par un Oscar d'honneur en 2002.

La 44e cérémonie des César, présidée par l'actrice franco-britannique Kristin Scott Thomas, avec Kad Merad en maître de cérémonie, pourrait cette année accorder une place à la comédie, souvent grande oubliée de ces récompenses annuelles du cinéma français.

Outre le César du public, récompensant le film ayant fait le plus d'entrées en salles, remis cette année aux "Tuche 3" d'Olivier Baroux (près de 5,7 millions de spectateurs), deux comédies sont en lice, citées notamment dans les catégories reines du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Le film choral de Gilles Lellouche "Le Grand bain", sur une bande de loosers qui s'adonnent à la natation synchronisée, pourrait prolonger sa success story en salles (4,26 millions d'entrées).

Cité neuf fois, "En liberté!" de Pierre Salvadori, alliant burlesque et gags, sur la rencontre entre une inspectrice de police et un innocent injustement condamné, a été aussi largement plébiscité dans les nominations.

Les acteurs principaux d'"En liberté!", Adèle Haenel et Pio Marmaï, sont d'ailleurs nommés dans les catégories meilleurs acteur et actrice, tandis que quatre acteurs du "Grand bain" (Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine, Virginie Efira et Leïla Bekhti) sont cités pour les César du meilleur second rôle.

Autre grand favori, dans un tout autre registre, "Jusqu'à la garde", premier film de Xavier Legrand, servi par ses acteurs Denis Ménochet et Léa Drucker, pourrait rafler une série de prix. Ce film sous tension sur le divorce d'un couple qui tourne au cauchemar a déjà été récompensé par le Lion d'argent du meilleur réalisateur à Venise en 2017 et le prix Louis-Delluc du meilleur premier film.