Dries, portrait intime du styliste belge à voir sur Auvio

Le réalisateur allemand Reiner Holzemer a eu la chance de filmer le premier documentaire-portrait du grand styliste belge discret et mystérieux, Dries Van Noten. “Dries” est à voir sur Auvio.

Né en 1958 à Anvers, Dries Van Noten est issu d’une famille de tailleurs et c’est logiquement qu’il s’est tourné vers la conception de vêtements, il s’est formé à l’Académie d’Anvers. Avec les stylistes Ann Demeulemeester, Marina Yee, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene et Dirk Bikkemberg, il forme la nouvelle génération dorée de la mode belge nommée les “Six d’Anvers”. C’est lors d’un voyage londonien avec ses collègues qu’il se fait remarquer. Son talent éclatera ensuite au grand jour grâce à des collaborations avec des chorégraphes et autres artistes, de grandes enseignes s’arrachent ses créations. Le styliste belge aime les imprimés classiques et léopard, les matières brutes. Il possède des boutiques à travers le monde entier et fait rayonner le style anversois.

Jusqu’alors, personne n’avait pu filmer Dries Van Noten, un homme mystérieux et discret. C’est le cinéaste allemand Reiner Holzemer qui l’a convaincu. Celui-ci a suivi le styliste durant une année, suivant de près le processus de création de 4 collections et la préparation de l’exposition new-yorkaise. “Dries” est un portrait inédit et délicat, co-produit par Aminata sprl, BR, la RTBF et AVROTROS.

“Dries” (2017) de Reiner Holzemer est à voir sur Auvio.