"Downton Abbey" : le tournage du film commence enfin cet été

Les personnages de Dowton Abbey vont se retrouver officiellement dès cet été pour le tournage du long-métrage adapté de la série télévisée britannique. Le créateur de la série, Julian Fellowes, a signé le scénario du film qui sera réalisé par Brian Percival.

C'est l'heure du thé pour les fans de la série "Downton Abbey". C'est enfin officiel, le film adapté de la célèbre série britannique entrera en tournage dès cet été, a confirmé le compte Instagram de la série. La légende, "Bienvenue à Downton Abbey ! Nous somme ravis de nous annoncer que #DowtonAbbey arrive sur grand écran. Le tournage du film débute cet été.", accompagne une photographie d'un maître d'hôtel tenant un plateau sur lequel un petit carton est posé où l'on peut lire : "Nous vous invitions cordialement au retour de Downton Abbey - Seulement dans les cinémas".

Le créateur de la série, Julian Fellowes, signe le scénario de cette adaptation cinématographique dont la réalisation a été confiée à Brian Percival. La sortie est prévue en 2019. Pour le moment, l'intrigue reste encore mystérieuse pourtant l'histoire devrait reprendre en 1926, au moment où la dernière saison s'était arrêtée.

Créée en 2010, la série britannique "Downton Abbey" a connu un succès phénoménal outre-Manche et à travers le monde pendant six saisons. Diffusée sur la chaîne britannique ITV et sur PBS aux Etats-Unis, le drama historique comportait au casting Dame Maggie Smith ("Harry Potter"), Hugh Bonneville, Dan Stevens ou encore Michelle Dockery.

Cette dernière a d'ailleurs commenté cette nouvelle en publiant un message sur son compte Instagram : "Le secret est dévoilé... Ravie d'annoncer que #DowntonAbbey va débarquer sur grand écran. Le tournage commence cet été".

La série dramatique suivait l'histoire d'une famille aristocratique anglaise, les Crawley, et de leurs domestiques dans le château de Downton Abbey au Royaume-Uni. L'intrigue, aux multiples rebondissements, s'étalait de 1912, lors du naufrage du Titanic, à 1925. La série s'est achevée le 25 décembre 2015 avec 6.9 millions de téléspectateurs britanniques présents devant leur télévision. "Downton Abbey" a remporté trois Golden Globes et quinze Emmy Awards. Elle est la série étrangère la plus nommée dans l'histoire des Emmy Awards.