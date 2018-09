"Downton Abbey" : le film sortira à l'automne 2019

La série britannique fera son grand retour sous forme de long-métrage, quatre ans après la diffusion de la sixième et ultime saison sur ITV. Il sortira le 20 septembre 2019 aux Etats-Unis, distribué par Focus Features, a-t-on appris mercredi. A l'international, il sera disponible une semaine plus tôt le 13 septembre.

Les principaux acteurs qui ont fait le succès de la série seront présents dans la version cinématographique de "Downton Abbey" réalisé par Michael Engler. Maggie Smith (Violet Crawley), Michelle Dockery (Lady Mary), Hugh Bonneville (Lord Robert Crawley), Laura Carmichael (Lady Edith), Jim Carter (Carson), Brendan Coyle (Bates), Kevin Doyle (Molesley), Joanne Froggatt (Anna), Matthew Goode (Henry Talbot), Robert James-Collier (Barrow), Allen Leech (Tom Branson), Phyllis Logan (Elsie Carson), Elizabeth McGovern (Lady Cora) ont tous accepté de faire partie de cette aventure.

Il y aura aussi des nouveaux venus : Imelda Staunton, nommée aux Oscars pour "Vera Drake" en 2005, Geraldine James ("Alice au pays des merveilles"), Simon Jones ("L'Armée des douze singes"), David Haig ("Florence Foster Jenkins"), Tuppence Middleton ("Sense8"), Kate Phillips ("Peaky Blinders") et Stephen Campbell Moore.

Julian Fellowes, le créateur de la série non américaine la plus nommée dans l'histoire des Emmy Awards (69 nominations), produira le long-métrage, aux côtés de Gareth Neame et Liz Trubridge.

Pour rappel, "Downton Abbey" suit la vie de la famille Crawley et de ses domestiques au début du XXe siècle dans le Yorkshire, au Royaume-Uni.