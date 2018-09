"Downton Abbey" : Imelda Staunton et Geraldine James au casting du film

Alors que la sixième et ultime saison de la série s'est achevée en décembre 2015 sur ITV, "Downton Abbey" fera bientôt son retour au cinéma. Focus Features et Carnival Films ont annoncé le casting complet du long-métrage ce jeudi.

Imelda Staunton, nommée aux Oscars pour "Vera Drake" en 2005, Geraldine James (Alice au pays des merveilles), Simon Jones (L'Armée des douze singes), David Haig (Florence Foster Jenkins), Tuppence Middleton (Sense8), Kate Phillips (Peaky Blinders) et Stephen Campbell Moore sont les nouveaux visages annoncés pour ce film réalisé par Michael Engler. Le casting d'origine, y compris Maggie Smith (Violet Crawley), Michelle Dockery (Lady Mary) et Hugh Bonneville (Lord Robert Crawley), sera lui aussi de retour.

Julian Fellowes, le créateur de la série non américaine la plus nommée dans l'histoire des Emmy Awards (69 nominations), produira le long-métrage, aux côtés de Gareth Neame et Liz Trubridge.

Pour rappel, "Downton Abbey" suit la vie de la famille Crawley et de ses domestiques au début du XXe siècle dans le Yorkshire, au Royaume-Uni.