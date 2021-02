Documentaire : "Life in a Day 2020", une année spéciale filmée par des anonymes, à voir sur Youtube

"Life in a Day 2020" : un documentaire filmé par des anonymes pour capturer une journée "banale" de 2020, disponible sur Youtube - © capture d'écran Youtube

Avec "Life in a Day 2020", Ridley Scott et Kevin Macdonald livrent un patchwork de scènes capturées un jour d’été l’an dernier, entre pandémie et manifestations anti-racistes géantes, avec un résultat inattendu, à voir dès le 6 février sur Youtube. Lorsque les deux réalisateurs ont réalisé leur documentaire Life in a Day voici 10 ans, leur idée était de brosser le portrait d’une journée comme les autres sur la Terre, grâce à des bouts de vidéo tournés par des dizaines de milliers d’anonymes à travers le monde. Evidemment, avec tout ce qui se passait à ce moment-là en juillet, George Floyd, Black Lives Matter, Trump, le Covid… c’est un film – et probablement une année – plus riche en sujets que nous n’en aurons avant un moment, espérons-le (K. Macdonald)

Life in a day 2020 - © capture d'écran Youtube Life in a Day 2020, présenté lundi au festival de Sundance avant d'être mis sur Youtube, a été assemblé par une énorme équipe de monteurs à partir de 324.000 clips envoyés par les contributeurs. Un témoignage unique sur l'année écoulée et ses rues alternativement désertées à cause du confinement ou remplies de manifestants en colère faisant face à des policiers en tenue anti-émeute. Les images sont souvent plus intimistes que politiques. La séquence préférée de Macdonald est une sorte de Robinson Crusoe des temps modernes qui s'enregistre en train de discuter avec ses araignées apprivoisées - Sammy, Jacob et Crystal - en plein confinement et qui a l'impression "d'être le dernier homme sur Terre". On croise aussi un homme devenu SDF à cause de la pandémie, qui pilote des drones pour trouver un peu de réconfort, ainsi qu'une mère dont le fils apparaissait dans le premier film et qui garde désormais ses cendres dans une urne depuis qu'il est mort du Covid-19. Macdonald avait accepté de reprendre le concept en mars dernier. A une époque où l'on pensait que "le machin Covid serait fini d'ici mai".