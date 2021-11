Documentaire : “In A Silent Way”, sur la piste d'un musicien de l'ombre

Quelle curieuse anomalie qu’"In A Silent Way". Dans le paysage surchargé et homogène des documentaires musicaux, ce film consacré au mythique chanteur de Talk Talk, Mark Hollis, se dresse dans toute sa splendeur absurde — une excentricité née de la contrainte qui charme par sa débrouillardise et sa liberté de ton.



À l'origine de cette œuvre-norme, il y a un désir : celui de mettre un peu de lumière sur un chanteur qui s'est écarté des feux des projecteurs. Co-fondateur d'un des groupes de pop anglais les plus populaires du début des années 80, Mark Hollis ne s'est pas accroché longtemps à la célébrité, préférant explorer ses envies artistiques plutôt que de siéger en haut du hit-parade. D'album en album, il s'est éloigné des attentes commerciales, au risque d'aliéner ses fans. Mais les expérimentations musicales de Hollis ont aussi marqué toute une génération de mélomanes, dont le cinéaste et journaliste Gwenaël Breës fait partie.



Ce dernier s'est ainsi mis en tête de consacrer un documentaire au chanteur, avant de très rapidement faire face à un obstacle en apparence insurmontable. Non seulement l'homme derrière Talk Talk a décliné ses demandes d'interview, mais il lui a aussi demandé de ne pas concrétiser son projet de film. Un désir que Gwenaël Breës, effrontément, a choisi de ne pas écouter. Accompagné d'une petite équipe de tournage, il est allé donc s'aventurer sur les côtes anglaises où le groupe s'est fondé, pour y réaliser, envers et contre tout, son documentaire. Heureusement pour lui, différents collaborateurs ont accepté de répondre à ses questions, nous permettant ainsi de comprendre un peu mieux le personnage élusif qu'était Hollis, son jusqu'au-boutisme et son radicalisme artistique. Leurs témoignages — entre admiration et ressentiment — dégagent souvent une certaine mélancolie. Il y a dans l'air un peu de regret et de nostalgie pour une époque révolue.



Que reste-t-il du groupe aujourd'hui ? Si l'on en croit les réponses de certains quidams interrogés par le cinéaste, plus grand-chose. Mais tandis que certaines séquences témoignent de la popularité flétrie du groupe, d'autres soulignent l'impact majeur qu'ont eu ses derniers albums. Il y a quelque chose d'émouvant et de joyeux dans la manière dont Gwenaël Breës célèbre ce groupe et cet artiste qui lui sont chers. Le plus improbable et le plus bel hommage se trouve peut-être dans sa bande-son. Privé des chansons de Talk Talk (Hollis ayant évidemment refusé de lui donner les droits), le cinéaste a décidé de pallier cette absence en faisant appel à plusieurs musiciens peu familiers avec le groupe, qu'il a chargé de composer une musique inspirée non pas par l'œuvre de Talk Talk, mais par des descriptions de celle-ci. Accompagné de ces compositions planantes, le film prend un plaisir communicatif à s'envoler dans diverses directions et à s'égarer dans sa quête. Il n'y a évidemment pas de Mark Hollis au bout du chemin, mais se perdre de telle manière était sans doute la meilleure façon d'aller à sa rencontre.

Le documentaire sort au Cinéma Aventure ce mercredi 24 novembre. D'autres projections auront lieu dans les semaines qui suivront.