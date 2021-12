Documentaire : “De la planète des humains”, un poème sensoriel

"Ceci est une histoire vraie" croasse à plusieurs reprises une grenouille pendant les 87 minutes de "De la planète des humains". Le rappel est incongru, mais il est loin d'être inutile dans ce film qui déborde d'excentricités. Expérience cinématographique où s'entrechoquent phrases poétiques, réflexions philosophiques et contemplations historiques, le documentaire de Giovanni Cioni ne semble n'obéir qu'à lui-même, mais respecte tout de même, dans une certaine mesure, la véracité des faits.



Dans cet essai singulier et cryptique, il est notamment question de l'histoire aberrante mais bien réelle de Serge Voronoff. Aujourd'hui considéré comme un charlatan, ce chirurgien français d'origine russe s'est fait connaître dans les années 20 et 30 pour avoir greffer des organes génitaux de singe sur des testicules humains, suivant une théorie selon laquelle qu'elle permettrait de rajeunir. De son travail, il ne reste quelques traces – dont une villa féérique sur la Riviera, entre l'Italie et la France, où se trouvent, abandonnées, des cages où étaient élevés des chimpanzés et des citernes d’eau occupées par des cœurs de grenouilles. Invoquant ce lieu et ce personnage tombé dans l'oubli, le documentaire nous compte leur histoire parfois avec un certain humour, en l'accompagnant par exemple d'extraits de films tels que "King Kong", "Frankenstein" et "L'île du Docteur Moreau".



Mais la réflexion poético-philosophique de Giovanni Cioni se veut également sérieuse : liant sans cesse passé et présent, il passe de la Shoah à la crise des migrants, des progrès scientifiques d'hier aux dérives technologiques d'aujourd'hui dans un monologue aussi ambitieux que confus. Difficile de suivre la pensée mouvante, opaque et fragmentaire du cinéaste italien, qui se mêle à un foisonnant patchwork d'images d'archives, d'extraits de films en noir et blanc, de bruitages sonores saisissants et de séquences contemplatives tournées de nos jours. Si l'on tient à apprécier le film, mieux vaut peut-être renoncer à déchiffrer son propos très diffus, et se laisser emporter par la singulière expérience sensorielle de cette œuvre aussi frustrante que fascinante.

Le film sera projeté au cinéma Nova les 4 et 5 décembre, en présence du réalisateur. Une autre projection aura également lieu le 19 décembre.