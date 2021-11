Documentaire : “All-In”, les dessous d'un paradis tout inclus

Le réalisateur Volkan Üce ("Displaced") jette un regard empathique sur la vie des saisonniers d'un hôtel tout inclus.



Nous sommes sur la riviera turque, dans un de ces complexes hôteliers "all inclusive" où des touristes européens prennent leurs vacances sans jamais sortir du cadre paradisiaque qu'ils se sont offert. À leur service, des dizaines de jeunes hommes turcs s'affairent dans l'hôtel pour rendre leur séjour le plus agréable possible, en cuisine comme depuis leur poste de surveillant de baignade. Dans ce cadre de luxe très éloigné de leur réalité, ces saisonniers oscillent entre perplexité, fascination, dégoût et envie. C'est le cas d'Hankal et d'Ismail, qui ont tous les deux quitté leur village rural pour ce drôle d'univers hôtelier.



Le temps de deux étés, le réalisateur Volkan Üce les a filmés dans leurs moments de travail, de repos et de camaraderie. Le plus jeune, Ismail, âgé de 18 ans, semble vivre l'expérience de manière plutôt positive. C'est un apprentissage du monde, l'ouverture de nouvelles portes et peut-être la voie vers un départ pour l'étranger. À l'inverse, Hakan, 25 ans, voit ses rêves d'Amérique s'éroder au contact des touristes qui ne le perçoivent que comme un étranger à leur service. Ses tentatives de discuter Dostoïevski avec les clients russes de l'hôtel prêtent à sourire, mais leur indifférence fait peine à voir, tout comme le mépris que certains d'entre eux manifestent à son égard. "Quand on est constamment dans cet environnement, on commence à se voir à travers leurs yeux" déclare-t-il, défait, au responsable des ressources humaines. Un sentiment que le réalisateur rejoint : "Moi aussi j’ai envie de parler de Nietzsche, mais d’habitude les gens préfèrent me demander quel est le plat typique turc".



Le regard qu'il porte sur ses deux protagonistes vise donc à leur rendre leur identité, à souligner leurs particularités. Il s'attarde sur l'érudition de l'un et la bienveillance de l'autre. À l'inverse, il représente les touristes de l'hôtel comme une faune un peu absurde. De multiples séquences plutôt drôles jalonnent le film, raillant gentiment le comportement de ces Européens bien lotis. Le procédé est assez simple, mais il apporte un peu d'équilibre à cet univers ensoleillé, synonyme de vacances et de détente pour certains, mais d'aliénant gagne-pain pour d'autres.

"All-In" est à découvrir dans les salles belges à partir du 3 novembre.