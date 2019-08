Diversité à Hollywood : le changement, c'est (presque) maintenant

Sarah Jessica Parker milite pour l'égalité et la diversité à Hollywood - Brut. - 10/09/2018 L'égalité et la diversité à Hollywood, Sarah Jessica Parker a expliqué à Brut pourquoi ça compte. Vingt ans après le lancement de "Sex and the City", l’actrice et productrice américaine Sarah Jessica Parker évolue toujours à Hollywood, où plus de 50 % des personnages féminins issus des 100 plus grands succès au cinéma avaient, en 2017, moins de 40 ans. Face à ces chiffres édifiants, l’actrice aimerait que les choses changent. “J’aimerais vraiment que l’industrie du cinéma puisse envisager des histoires sur toutes sortes de personnes“, explique Sarah Jessica Parker. L’ancienne héroïne de "Sex and the City" est optimiste. Elle préfère en effet penser que “ces statistiques vont changer“. Selon elle, “plus nous en parlons, plus les femmes seront en position de prendre des décisions, de créer, de produire, de valider des films et des séries“. Elle ajoute également que “de plus en plus souvent, récemment, nous voyons des films au cinéma avec des personnages féminins et ils fonctionnent très bien“. Mais pour Sarah Jessica Parker, cette parité ne doit pas se limiter aux rôles dans les films et dans les séries. Les postes concernant la technique ou la post-production doivent aussi remplir ce paramètre. Et l’actrice reste lucide : “la route est encore longue“ dit-elle tout en assurant que “nous allons y arriver“.