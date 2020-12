Disney et Marvel annoncent leurs prochains projets pour l'après 2020

Un impressionnant catalogue qui devrait ravir les fans de Marvel, Star Wars et Toy Story.

Kevin Feige a dévoilé le programme de Marvel pour les années à venir, qui affiche plus de 20 films et séries, parmi lesquels un nouvel épisode des Quatre Fantastiques réalisé par Jon Watts. Il a confirmé l’arrivée de Christian Bale en grand méchant dans Thor : Love and Thunder, dont le tournage débute le mois prochain, et a annoncé que feu Chadwick Boseman ne serait pas remplacé dans le rôle de Black Panther.

Côté séries, Samuel L. Jackson va reprendre la veste en cuir de Nick Fury pour Secret Invasion, décrit par Feige comme "le plus grand crossover des vingt dernières années". Don Cheadle, lui, endossera une nouvelle fois l’armure de War Machine pour la série Armor Wars.

Alors qu'on craignait que Disney n’imite son concurrent Warner Bros pour sortir ses films directement en streaming, Feige a précisé que le très attendu Black Widow, avec Scarlett Johansson, "serait sur grand écran" en mai prochain, après avoir été repoussé plusieurs fois par la pandémie.

Egalement dévoilées, les nouvelles images de Loki, la série centrée sur le personnage rusé incarné par Tom Hiddleston.

Disney, numéro un mondial du divertissement, prévoit aussi un film d’animation consacré à l’origine du héros de Toy Story, Buzz l’Eclair, et a annoncé le retour de Whoopi Goldberg pour un troisième Sister Act.

L’annonce du futur de la saga Star Wars a également été largement développé. Quant au légendaire Alien de Ridley Scott, il deviendra une série pilotée par Noah Hawley.

La star des comédies musicales Lin-Manuel Miranda écrira quant à lui de nouvelles chansons pour Encanto, 60e film d’animation des studios Disney qui doit sortir en novembre 2021.