Disney dévoile une première bande-annonce pour "Le Roi Lion"

Le studio a diffusé ce jeudi les premières images de la nouvelle adaptation de l'un de ses dessin-animés phares. Un cadeau de noël avant l'heure pour ce week-end de Thanksgiving.

24 ans après la sortie du film d'animation original, les studios Disney vont bientôt proposer aux spectateurs une version live utilisant performance-capture et réalité virtuelle. Aux commandes, le réalisateur Jon Favreau qui avait dirigé il y a deux ans un autre remake du géant américain, le "Livre de la Jungle", en 2016.

Pour ce "Roi Lion" 2.0, Donald Glover prête sa voix au jeune Simba tandis que la chanteuse Beyonce interprète Nala. James Earl Jones reprend le rôle du père de Simba, Mufasa, qu'il avait déjà doublé en 1994. Chiwetel Ejiofor (Scar), Alfre Woodard (Sarabi), John Kani (Rafiki) complètent la distribution.

"Le Roi Lion" sera disponible le 17 juillet 2019. Ce ne sera pas le seul remake Disney à sortir puisque "La belle et le clochard" et "Dumbo" de Tim Burton sont d'ores et déjà prévus.