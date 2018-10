"Dilili à Paris" : Michel Ocelot nous emmène dans le Paris de la Belle Epoque

L'auteur de Kirikou nous revient avec son dernier film d'animation, le somptueux "Dilili à Paris".

Scénariste et réalisateur français, Michel Ocelot s’intéresse très vite au cinéma d’animation. Il se fait connaître du grand public grâce à son premier long-métrage " Kirikou et la sorcière " qui est un immense succès.

Sort ensuite au cinéma, " Princes et Princesses ", suite de contes qui utilisent la technique des ombres chinoises, avant de retrouver Kirikou pour de nouvelles aventures (" Kirikou et les bêtes sauvages "). Il continue avec " Azur et Asmar ", réalisé en images de synthèse et sélectionné à Cannes, à la Quinzaine des réalisateurs, et " Les contes de la nuit " sélectionné au Festival de Berlin. Après un nouveau Kirikou (" Kirikou et les hommes et les femmes "), il nous revient aujourd’hui avec " Dilili à Paris ", une aventure visuellement splendide se déroulant dans le Paris de la Belle Epoque.

Cette coproduction RTBF sort en salles ce mercredi 24 octobre. Découvrez la bande-annonce dans l'Agenda Ciné de cette semaine.