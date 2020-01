Dickumentary, le pénis dans tous ses états. Un documentaire en exclusivité sur Auvio

Chez les garçons (et les filles ?) la taille du sexe alimente les conversations depuis la nuit des temps, mais les critères esthétiques et la symbolique de la taille n’ont pas toujours été les mêmes. Pour les anciens grecs, la représentation de larges sexes en érection était réservée aux créatures barbares comme les satyres, symbole de débauche et de péché. Au contraire, un dieu bodybuildé comme Zeus en avait un petite…

6 images Festival de la feertilité de Komaki, Japon © Dickumentary

Un symbole universel de fertilité

Dickumentary fait le tour de la question dans un parcours à la fois historique et anthropologique qui nous emmène en Inde à Vanarasi où l’on vénère Shiva et son lingam, symbole de pouvoir et de vitalité. Et bien sûr au Japon, pour le festival shintoïste de Komaki, près de Nagoya. Une procession joyeuse autour d’un gigantesque phallus en bois auquel on rend grâce dans l’espoir d’un mariage réussi et fertile. Les sucettes en forme de pénis ont un grand succès ce jour-là. En Europe, le culte du phallus, hérité du polythéisme, a disparu lord du développement de la chrétienté. Seul·le·s d’irréductibles Grecs de la ville de Tyrnavos perpétuent la tradition.

6 images Fête de la fertilité à Tyrnavos, Grèce © Dickumentary

Le grand schisme du prépuce

6 images Manifestation du mouvement anti-circoncision, Californie © Dickumentary

Avec les religions monothéistes, on ne parle plus de taille ni de fertilité mais du sexe mâle comme marqueur identitaire et comme l’incarnation de l’alliance avec le Créateur. La circoncision prend une valeur symbolique essentielle. Pour Saint-Paul, la circoncision du cœur est suffisante Dickumentary nous détaille la symbolique dans chacune des communautés et comment les Chrétiens stopperont cette tradition pour se libérer des dogmes du judaïsme. Le baptême remplaçant la circoncision. Mais alors aujourd’hui, pourquoi 60% des enfants américains sont-ils circoncis ? Le docteur Kellogg, l’inventeur des corn flakes, ne serait pas sans responsabilité dans cet état de fait. S’ouvre alors le chapitre hygiéniste sur l’époque victorienne… et c’est là qu’on mesure sa chance de vivre au XXIe siècle.

En Californie, dans les années 2000, est apparu un mouvement anti-circoncision qui estime que c’est à l’enfant de décider si oui ou non il veut être mutilé. Une affaire sérieuse qui touche au droit à disposer de son corps et au premier amendement de la constitution américaine qui protège la liberté de religion… verdict à l’écran.

6 images Opération d’augmentation de la verge © Dickumentary

Les stéréotypes ont la vie dure