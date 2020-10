Devenez figurant aux côtés de Pierre Niney et Gilles Lellouche à Bruxelles

L’équipe de casting du film "Goliath" par Frédéric Tellier avec Pierre Niney et Gilles Lellouche est à la recherche de 79 figurants.

Vous avez toujours rêvé de devenir acteur ou actrice, d’apparaître ne fût-ce que quelques secondes à l’écran aux côtés de grands acteurs ? Alors cette annonce est faite pour vous !

Pour son prochain film, l’équipe de casting de Frédéric Tellier est à la recherche de 79 figurants, hommes et femmes, âgés entre 25 et 65 ans. Le tournage va avoir lieu la semaine prochain à Bruxelles et se fera en compagnie de Pierre Niney, Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot et Chloé Stefani. Sur le site où l’annonce du casting a été postée, on nous donne quelques informations sur le synopsis de "Goliath": "France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit et militante ; Patrick, obscur et solitaire avocat parisien spécialisé en droit environnemental ; et Mathias, lobbyiste et homme pressé, vont voir leurs destins bouleversés et entremêlés par l’acte terrible d’une agricultrice désespérée."

Le tournage est prévu les 22/10 (19h-3h30), 23/10 (15h30-23h) et 24/10 (11h-21h30) à Bruxelles. Le travail est rémunéré : 100€ sont prévus pour chaque figurant.

Voici les profils recherchés :

19 femmes et hommes afin d’incarner des collaborateurs/collaboratrices Better World.

50 femmes et hommes afin d’incarner les invité(e) s d’une soirée cocktail Better World.

10 femmes et hommes afin d’incarner des serveurs/serveuses lors d’une soirée cocktail Better World.

Si vous pensez correspondre aux profils recherchés et que vous êtes disponible aux dates ci-dessus, envoyez votre candidature via le site figurants.com. Il vous est demandé de préciser votre nom, prénom, âge, date de naissance, taille et coordonnées. Vous devrez également joindre des photos portrait + en pied (en costume pour les hommes, en tailleur pour les femmes). Bonne chance !