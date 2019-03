Dev Patel dans l'adaptation du roman "Green Knight"

L'acteur britannique est en pourparlers pour décrocher le rôle principal de l'adaptation de la fable "Sire Gauvain et le Chevalier vert". Le film fantastique se déroulera dans l'univers de la légende du roi Arthur. Le réalisateur américain David Lowery, annoncé à la tête du projet en novembre dernier, devrait démarrer le tournage le mois prochain.

Alors qu'il sera à l'affiche de plusieurs films dans le courant de l'année 2019, Dev Patel pourrait ajouter un projet de plus à son emploi du temps. D'après plusieurs médias américains, l'acteur britannique serait en pleines négociations pour intégrer le casting de "Green Knight", l'adaptation du roman "Sire Gauvain et le Chevalier vert". Dev Patel pourrait incarner le fameux chevalier Gauvin.

Le conte médiéval raconte l'une des fables les plus connues d'Angleterre qui remonte à la légende du roi Arthur. L'histoire suit l'un des chevaliers de la Table ronde, Gauvain, dans un défi lancé par le mystérieux Chevalier vert. Ce dernier propose à quiconque de lui asséner un coup grâce à sa hache. Celui qui osera l'affronter pourra conserver son arme mais devra accepter que le Chevalier vert lui donne le même coup un an et un jour après. Gauvin accepte le défi et le décapite. Pourtant, contre toutes attentes, le Chevalier vert se relève pour récupérer sa tête et rappelle que Gauvin devra lui aussi subir le même sort un an et un jour plus tard. Un stratagème mis en place par Morgane la Fée qui voulait juste mettre à l'épreuve la loyauté des chevaliers de la Table ronde.

Les studios A24 ont de nouveau fait appel à David Lowery ("A Ghost Story") pour réaliser le projet dont le tournage débutera au mois d'avril. Le réalisateur américain sera également co-producteur aux côtés de la société de production Sailor Bear. A24, Ley Line et BRON Creative financent le projet fantastique.

Révélé dans la série britannique "Skins", c'est grâce à "Slumdog Millionnaire" que Dev Patel a connu le succès au cinéma. Il sera prochainement à l'affiche de "Hotel Mumbai" d'Anthony Maras aux côtés d'Armie Hammer.