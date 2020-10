Deux derniers tours de piste annoncés pour "Fast & Furious"

Onze. C’est le nombre d’opus que connaîtra la saga Fast & Furious. Universal vient d’annoncer que ce 11e volet sera le clap de fin de la saga, et que le réalisateur Justin Lin, aux commandes de l’épisode 9, devrait le mettre en scène.

On attend toujours la sortie de ce 9e film, repoussée par le coronavirus, comme beaucoup d’autres blockbusters hollywoodiens. Sobrement intitulé F9, l’opus réunit un joli casting autour de Vin Diesel, héros de la franchise. On retrouvera ainsi Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena, et la rappeuse Cardi B.

D’après Deadline, Justin Lin réalisera donc Fast & Furious 10 et 11, mais on ne sait pas encore quand commencera la production. Les spéculations vont cependant déjà bon train sur le casting, avec plusieurs retours imaginés. Ainsi, Jason Statham et Dwayne Johnson pourraient revenir pour la conclusion de la franchise, après avoir eu droit à leur "spin-off", Fast & Furious : Hobbs & Shaw. Mais les inimitiés entre Johnson et Diesel, qui avaient déjà poussé la production à les séparer dans des films différents, pourraient compliquer les retrouvailles. Gal Gadot est également citée parmi les "come-back" possibles, elle qui avait démarré dans la saga avant de connaître un succès international sous les traits de Wonder Woman.

La franchise Fast & Furious, basée sur des courses de voitures et des cascades à n’en plus finir, a été initiée en 2001 déjà. Dix longs-métrages plus tard, elle est devenue l’une des sagas les plus lucratives du cinéma, avec un total de près de 6 milliards de dollars au box-office mondial.