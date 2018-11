"Detective Pikachu", les Pokémon débarquent dans la première bande-annonce avec la voix de Ryan Reynolds

Après le jeu mobile "Pokémon Go" lancé en 2016, le phénomène "Pokémon" revient au cinéma avec, pour la première fois, un film en live-action. Réalisé par Rob Letterman, le long-métrage sortira le 8 mai 2019 en France.

Le temps d'un film, Ryan Reynolds raccroche les obscénités de "Deadpool" pour le très mignon Pikachu en doublant le Pokémon jaune dans "Detective Pikachu" des studios Warner Bros. Le film en live-action réalisée par Rob Letterman vient de dévoiler sa première bande-annonce.

Pour cette nouvelle aventure, Pikachu et ses amis vont aider Tim, alors que son père Harry Goodman, un détective privé, vient de disparaître mystérieusement. Les deux acolytes vont alors se lancer à la recherche de Harry en plein coeur de la métropole de Ryme, où cohabitent Pokémon et humains en harmonie. Sur leur parcours semé d'embûches, Tim et Pikachu vont découvrir un complot bien plus important et une amitié sincère.

Pour doubler le petit Pokémon jaune, les studios Warner Bros ont fait appel à Ryan Reynolds, acteur connu pour incarner "Deadpool". L'acteur américain donnera la réplique à Justice Smith ("Jurassic World : Fallen Kingdom") qui campera le rôle de Tim. A ce casting s'ajoutent Kathryn Newton ("Big Little Lies") dans le rôle de la jeune journaliste Lucy ainsi que Ken Watanabe ("Le Dernier samouraï") dans celui du lieutenant Yoshida.

Depuis 1996, la folie Pokémon a envahi le monde avec ses jeux vidéo et ses cartes à collectionner. Un phénomène qui a donné lieu à une série animée ainsi que plusieurs films d'animation. Le jeu mobile "Pokémon Go", sorti en juillet 2016, a été téléchargé 650 millions de fois à travers le monde.