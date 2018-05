Des rencontres exclusives à Cannes avec Gary Oldman, Ryan Coogler, Christopher Nolan et John Travolta

Le 71e Festival de Cannes promet des surprises de taille pour les cinéphiles. Pour l'édition 2018, quatre rencontres exclusives raviront les festivaliers. Au programme : des "masterclass" avec quatre réalisateurs et acteurs d'exception. Gary Oldman, Ryan Coogler, Christopher Nolan et John Travolta partageront leur vision du cinéma américain et anglais lors de rendez-vous avec le public.

Du 10 au 18 mai, les quatre acteurs et réalisateurs se succèderont dans la salle Buñuel en remplacement de la "Leçon de cinéma", précise le communiqué sur le site officiel du Festival de Cannes.

En 2017, lors de la 70e édition du Festival de Cannes, le réalisateur de 87 ans Clint Eastwood s'était prêté à l'exercice de la leçon de cinéma devant une salle comble.

Le Festival de Cannes se déroulera du mardi 8 au samedi 19 mai 2018 sous l'égide de Cate Blanchett en présidente du jury.

Programme

Jeudi 10 mai à 16h : Ryan Coogler

Samedi 12 mail à 16h : Christopher Nolan

Mercredi 16 mai à 16h45 : John Travolta

Vendredi 18 mai à 16h : Gary Oldman