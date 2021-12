Des montagnes russes et un happy end : les cinémas français ont renoué avec le public en cette fin d’année 2021, au terme de laquelle ils ont limité la casse et attiré près de 100 millions de spectateurs.

L’année s’est même terminée en feu d’artifice, portée par la performance de Spiderman, dont les dernières aventures, "No Way Home", sorties le 15 décembre, ont pris la tête du classement annuel.

Mais les chiffres sont difficilement comparables d’une année sur l’autre : en 2021, les salles de cinéma sont restées fermées jusqu’au 19 mai, puis soumises à des jauges et couvre-feu , et enfin à la présentation du pass sanitaire.

Les films américains (avec les locomotives Spiderman, James Bond et "Dune") attirent un tout petit peu plus, mais l’écart est l’un des plus faibles observés ces dix dernières années.

"Un effet positif de la crise" souligne auprès de l’AFP Magali Valente, directrice du cinéma au CNC, mais dont rien ne permet encore de dire qu’il sera pérenne.

Ces chiffres sont un soulagement pour les salles de cinéma, qui reconnaissent avoir été soutenues par les pouvoirs publics pendant la pandémie, mais ont tout de même essuyé "une seconde année difficile" selon la Fédération nationale des cinémas français (FNCF).

Elles décrivent une année en montagnes russes : après 138 jours de fermeture, une "Fête du cinéma" qui a connu son meilleur résultat depuis cinq ans, puis une chute spectaculaire de la fréquentation après la mise en place du pass sanitaire, et une fin d’année qualifiée "d’exceptionnelle".

Au final, la FNCF se félicite que les "spectateurs (aient été) plus fidèles que jamais au cinéma en salle", et d’un public "plus jeune et plus populaire".