Des milliers de places à un euro : l’opération "J’peux pas, j’ai cinéma" fait son grand retour

Après une 1re édition qui a permis à des milliers de spectateurs de retrouver le chemin des salles à l’été 2020, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel remet le couvert pour cette nouvelle réouverture des lieux culturels mercredi 9 juin : des milliers de places à 1 € seront à nouveau disponibles, dans plus de 30 cinémas en Wallonie et à Bruxelles, à l’initiative de la ministre des Médias et de la Culture Bénédicte Linard.

2 images Pour chaque ticket vendu, la Fédération Wallonie-Bruxelles rembourse les cinémas 8 € afin de les soutenir financièrement dans cette période difficile. © 2021 Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel

Des centaines de séances