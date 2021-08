"Des hommes" de Lucas Belvaux: "La guerre d'Algérie c'est le secret de famille de la France"

Des Hommes Trailer BE sortie 18 nov 2020 - 14/12/2020 Des Hommes un film de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin, Yoann Zimmer Ils ont été appelés en Algérie au moment des " événements " en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. Ze werden opgeroepen naar Algerije, op het moment van de "gebeurtenissen" in 1960. Twee jaar later keerden Bernard, Rabut, Février en anderen terug naar Frankrijk. Ze zwegen en leefden hun levens. Maar soms is er slechts iets minimaals nodig - een verjaardag, een cadeau uit een zak - om veertig jaar later het verleden te laten inbreken in de resterende dagen van diegenen die het dachten te kunnen stilzwijgen. -- Share : http://www.facebook.com/cineartbelgium Follow : http://www.twitter.com/CineartBE Watch : http://www.youtube.com/CineartBE Like : http://www.instagram.com/cineart_belgium