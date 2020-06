Des grands classiques du cinéma revisités en films d'animation de 60 secondes

La chaîne ARTE vous propose de (re)découvrir certains films cultes par un biais original.



"Le Parrain", "Shining", "À bout de souffle"... Qu'on les ait vus ou non, ces films (et bien d'autres) font partie intégrante du patrimoine cinématographique. Leurs fascinantes images, leurs mémorables répliques et leurs scènes cultes se sont immiscées dans la culture populaire, au point que bien des années après leurs créations, elles continuent d'inspirer de nombreux artistes.



C'est notamment le cas des talentueux animateurs qui se sont prêtés à l'exercice "Short Cuts" d'Arte. Le principe de la collection lancée par la chaîne franco-allemande est simple : il s'agit de revisiter un film culte en 60 secondes animées. Le film peut être raconté de manière linéaire (c'est généralement le cas), évoqué par son ambiance ou par une scène particulière, mais l'enjeu est toujours le même : saisir ce qui fait son sel sans dépasser la minute.



Face à ce défi, fort est de constater que les artistes sollicités par Arte s'en sortent avec les honneurs. Dans des styles d'animation et de dessin souvent très différents, les cinéastes se sont réapproprié avec un plaisir évident quelques-uns des grands chefs-d’œuvre du septième art. Parmi eux, on retrouve un bon nombre de films américains ("La Mort aux trousses", "Edward aux mains d'argent") et de longs-métrages français ("Mon Oncle", "Le Corbeau"), mais aussi des œuvres comme "Cris et chuchotements" et "Épouses et concubines". Les remakes, si on peut les appeler ainsi, oscillent entre respect admiratif ("Le Parrain") et écarts audacieux ("Suspiria"), mais offrent toujours un point de vue fort, et souvent poétique, sur l'œuvre dont ils s'inspirent.



Lancée il y a maintenant 3 ans, l'initiative se poursuit encore aujourd'hui. Le long-métrage de Quentin Tarantino "Les 8 Salopards" vient d'être ajouté à la collection en ligne proposée par Arte, qui comprend plus d'une trentaine de vidéos. Un vrai plaisir de cinéphile.