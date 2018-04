Des cyborgs, des zombies, des monstres et des tigres au palmarès du BIFFF 2018

Le BIFFF 2018 c’est déjà fini et c’est l’heure de dresser le bilan (calmement) d’une belle édition et d’un tout aussi réjouissant palmarès.

Le Brussels International Fantastic Film Festival clôture sa 36e édition ce dimanche soir sous les meilleures auspices pour le cinéma qu’il défend depuis autant d’années, le genre. Le festival qui a pris de plus en plus d’ampleur au fil du temps attire cette année 4.000 spectateurs de plus qu’en 2017, soit 58.000 au total. Le BIFFF affirme ainsi sa place sur la scène européenne et internationale avec un atout en plus : l’ambiance unique et bruyante. Cette année, l’invité d’honneur n’était autre que l’immense et tout fraîchement oscarisé réalisateur Guillermo del Toro, qui a donné une masterclass à guichets fermés. Du côté palmarès, les gagnants de l'édition 2018 étaient relativement attendus et ce sont les favoris qui remportent la plupart des prix, mérités donc.