Des artistes libres et engagés au Festival des Libertés 2021

Le Festival des Libertés, au Théâtre National du 21 au 31 octobre, c’est le rendez-vous des spectateur.trice.s qui s’intéressent aux questions de société de notre époque. Le thème général de cette 20e édition est Confiance, défiance et surveillance. " Un regard critique sur l’état de nos droits et libertés " à travers des films documentaires tournés aux quatre coins de la planète, des moments de débat, des expos et des concerts. De Romeo Elvis à Chilly Gonzales. Comment les artistes traduisent-ils et elles les questions sociales et politiques ? On a cherché dans le programme 2021… et on a trouvé.

10 images The Forbidden Strings le 22 octobre au Théâtre National © Tous droits réservés

Documentaires : The Forbidden Strings ou le rock, musique du diable. L’histoire d’un groupe de rock d’immigrés afghans en Iran. Défiant l’interdiction, ils jouent en cachette jusqu’au jour où ils sont contactés par un festival en Afghanistan. Shadow Game ou une expérience cinématographique. Le " game " c’est l’expression ironique utilisée par les réfugiés mineurs non-accompagnés pour désigner le passage des frontières. Champs de mines, rivière, polices des frontières…un parcours périlleux que l’on suit grâce aux images prises par les protagonistes eux-mêmes.

10 images Madame F. le 28 ocotbre au Théâtre National © Tous droits réservés

Madame F. ou théâtre et domination masculine. Comment un projet théâtral, initié par une femme, avec des femmes d’un bidonville au Nigéria se voit menacé par les hommes puissants de la communauté. Beijing Spring ou Ai Weiwei pendant la révolution culturelle chinoise. Des images d’archives cachées au régime chinois depuis plus de 30 ans, rendent compte de l’activité du groupe d’artistes " Les Etoiles " et des militant.te.s du Mur de la démocratie dont faisait partie le plasticien engagé Ai Weiwei .

10 images Beijing Spring le 30 octobre au Théâtre National © Tous droits réservés

10 images Un migrant à Ceuta est réconforté par une volontaire. Une photo de Bernat Armangué -2021 © Bernat Armangué

Expositions : Les photos de Bernat Armangué Photojournaliste depuis plus de 20 ans, Bernat Armangué a couvert une grande variété d’événements comme la guerre en Lybie, les printemps arabes, ou les funérailles de Nelson Mandela. Le 17 mai 2021, environ 6 000 migrants ont passé la frontière marocaine pour rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta. Bernat Armangué prend cette photo d'un migrant réconforté dans les bras d'une volontaire qui sera largement diffusée. L’installation interactive de Dries Depoorter En plein dans le thème de la surveillance des individus, l’artiste belge travaille sur des thèmes liés aux technologies. À travers des installations, des applications et des jeux. Jaywalking est une installation de surveillance des piétons en direct à partir de webcams. Le visiteur a la possibilité de signaler/dénoncer les piétons indisciplinés à la police.

10 images Jaywalking, une installation interactive Dries Depoorter © Tous droits réservés

Débats : Bifurcations ! Imaginaires et sens commun Une rencontre autour des récits de science-fiction. Que nous disent les œuvres d’anticipation sur l’état de notre monde ? Un thème inédit à partir de l’essai de Ariel Kyrou " Dans les imaginaires du futur ", éditions Actus SF. " Les deux imaginaires du futur les plus forts aujourd’hui sont la démesure technologique et l’apocalypse environnementale, écrit Ariel Kyrou. Il considère " les séries TV et les films de cinéma, les BD, les romans et les nouvelles de science-fiction comme une extraordinaire source de savoirs et de pistes pour comprendre les impasses actuelles de l’écologie et du tout numérique, puis tenter d’entrouvrir des voies alternatives pour demain. " Surveillance numérique, entre réalité et fictions Les industries culturelles ont exploité le filon de la surveillance numérique ( le succès des 5 saisons de la série Black Mirror), mais cette mythologie est-elle réaliste ? Y a-t-il une place pour la nuance ?

10 images Tiens Ta garde du Collectif Marthe le 23 octobre au Théâtre national © Jean-Louis Fernandez

Théâtre : Tiens ta garde : autodéfense et féminisme. Pourquoi reconnaît-on aux dominants le droit à la légitime défense, et les femmes en seraient-elles exclues ? Et si l’apprentissage de l’autodéfense était au fondement du combat féministe ? Un spectacle du Collectif Marthe entre érudition, humour et énergie. Feroz, une pièce créée au Chili par le Centro de InvestigacionTeatro La Peste qui raconte, par la voix de quatre pré-adolescents, la maltraitance et les abus sexuels au sein d’un centre de détention pour mineurs. Une situation révélée par une enquête de l’Unicef. Un spectacle coup de poing pour ouvrir le festival, le 21 octobre. Concerts : Romeo Elvis, Catherine Ringer, Yasiin Bey (aka Mos Def), Chilly Gonzales, entre autres. En pratique : le Festival des Libertés se déroule du 21 au 31 octobre au Théâtre National. Prévente Théâtre National Réservation sur le site du festival Accès avec Covid Safe Ticket

10 images Catherine Ringer en concert le 30 octobre © Scott Mitchell