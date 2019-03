Denzel Washington pourrait rejoindre Frances McDormand dans "Macbeth"

La célèbre pièce de William Shakespeare publiée en 1623 va être de nouveau adaptée au cinéma quatre ans après "Macbeth" de Justin Kurzel qui mettait en scène Marion Cotillard et Michael Fassbender. Joel Coen en sera le réalisateur.

Joel Coen collaborera de nouveau avec sa femme, Frances McDormand, après l'avoir dirigée dans "Fargo" en 1996. Il écrira et réalisera cette nouvelle version de "Macbeth" qui sera produite par Scott Rudin – il fut derrière "L'Île aux chiens" de Wes Anderson, "Lady Bird" de Greta Gerwig ou encore "The Social Network" de David Fincher.

Denzel Washington, que l'on a pu voir dans "Fences", "Flight" ou encore "Training Day", est en négociations pour jouer dans ce long-métrage. En parallèle, il doit notamment réaliser "Journal of Jordan" distribué par Sony avec Michael B. Jordan dans le rôle-titre.

Oscarisée en 2018 pour son interprétation dans "Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance", Frances McDormand est déjà familière avec l'univers de "Macbeth". En 2016, elle incarnait Lady Macbeth, sur scène, au Berkeley Repertory Theatre, en Californie.

La dernière œuvre de Joel Coen était un western, découpé en six parties, intitulé "The Ballad of Buster Scruggs", et réalisé avec son frère Ethan.